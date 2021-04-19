БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджан на ПМЖ переехало 395 человек.

Как сообщает в понедельник Trend, в январе-феврале этого года соответствующими подразделениями МВД и Государственной миграционной службы Азербайджана зафиксировано 395 человек, прибывших в страну на ПМЖ, а 47 человек переехали жить за границу.

Таким образом, миграционное сальдо страны составило плюс 348 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)