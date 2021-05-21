Генсек Федерации гимнастики Азербайджана обратилась к участникам IX Всемирных соревнований среди возрастных групп в Баку

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде обратилась к участникам IX Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике.

Как сообщили Trend в федерации, в обращении говорится:

"Уважаемые участники соревнований!

Дамы и господа!

От имени Федерации гимнастики Азербайджана приветствую всех вас на IX Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Нам очень приятно видеть в Баку членов семьи аэробной гимнастики.

Развитие аэробной гимнастики в нашей стране началось в конце 2013 года. Помимо успехов, одержанных нашими гимнастками на международной арене, в Баку за этот короткий период времени также прошли соревнования по этому виду гимнастики. Впервые звезды аэробной гимнастики выступили на этой арене в рамках Европейских игр. В 2019 году наша страна впервые приняла чемпионат Европы по аэробной гимнастике.

Сегодня же мы собрались здесь, чтобы провести Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство Международной федерации гимнастики, президента и членов Технического комитета по аэробной гимнастике за сотрудничество с нами.

Желаю гимнасткам успехов на соревнованиях! Уверена, что они воспользуются созданными для них условиями и продемонстрируют хорошие выступления.

Благодарю за внимание!".