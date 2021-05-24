На границе с Арменией открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО)

Азербайджан 24 мая 2021 19:27 (UTC+04:00)
На границе с Арменией открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Ильхама Алиева продолжаются мероприятия по созданию на государственной границе с Арменией необходимой инфраструктуры пограничной защиты и охраны, улучшению материально-технического обеспечения и социальных условий военнослужащих.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственной пограничной службе (ГПС), 24 мая на территории Зангиланского района, на государственной границе с Арменией, приступила к служебно-боевой деятельности новая воинская часть – пограничная комендатура.

Выступая на организованной в связи с этим церемонии, заместитель начальника ГПС генерал-лейтенант Ильхам Мехтиев передал личному составу поздравления начальника ГПС генерал-полковника Эльчина Гулиева.

Было отмечено, что работа по созданию необходимой инфраструктуры на этих территориях была проведена в короткие сроки благодаря особому вниманию государства обеспечению охраны и защиты государственных границ и что открытие воинской части имеет большое значение в этом плане.

Затем участники мероприятия ознакомились с условиями, созданными для организации служебно-боевой деятельности воинской части, был произведен осмотр служебных помещений, казармы, столовой, банно-прачечного комплекса, склада, вооружения и других технических средств.

В заключение мероприятия состоялось награждение отличившихся на службе военнослужащих.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

На границе с Арменией открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
На границе с Арменией открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
На границе с Арменией открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
На границе с Арменией открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
На границе с Арменией открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
На границе с Арменией открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
На границе с Арменией открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
На границе с Арменией открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
На границе с Арменией открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
На границе с Арменией открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
На границе с Арменией открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
На границе с Арменией открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
На границе с Арменией открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
На границе с Арменией открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На границе с Арменией открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На границе с Арменией открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На границе с Арменией открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На границе с Арменией открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На границе с Арменией открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На границе с Арменией открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На границе с Арменией открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На границе с Арменией открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На границе с Арменией открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На границе с Арменией открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На границе с Арменией открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На границе с Арменией открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Туркменистане в последние годы стремительно развивается туризм
В Туркменистане в последние годы стремительно развивается туризм
Началась работа по подготовке турмаршрутов на освобожденных территориях Азербайджана
Началась работа по подготовке турмаршрутов на освобожденных территориях Азербайджана
Туристический потенциал города Шуша впервые представлен на международной выставке (ФОТО)
Туристический потенциал города Шуша впервые представлен на международной выставке (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Мы признательны Азербайджану за 20-летнюю поддержку миссии НАТО в Афганистане и ее усилий в борьбе с террором - Байден Политика 20:28
Судьба бывшей учительницы русского языка и литературы из азербайджанской сельской школы (ФОТО) Культура 19:55
В Азербайджане назначены судьи и председатели Апелляционных судов и ряда судов первой инстанции – Распоряжение Политика 19:47
В Учебно-тренировочном центре ВС Азербайджана прошла церемония выпуска «Курса подготовки офицеров запаса» (ВИДЕО) Общество 19:46
Швейцария намерена развивать производственно-сбытовые цепочки в животноводстве Грузии Бизнес 19:41
На границе с Арменией открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) Азербайджан 19:27
Президент США Джозеф Байден поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 19:24
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 19:14
В Азербайджане выявлено 156 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 424 человека Общество 19:12
Азербайджанские военнослужащие принимают участие в международных учениях Anatolian Phoenix – 2021 Политика 19:12
Обзор газового сектора Туркменистана с начала года Энергетика 19:09
Авиапредприятие в Узбекистане объявило тендер на выполнение услуг по демонтажу ангара гаража Тендеры 19:02
Назначен спецпредставитель Президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района – Распоряжение Политика 18:57
В Азербайджане улучшены бытовые условия еще 121 семьи шехидов и участников войны (ФОТО) Общество 18:56
Узбекско-российская телекоммуникационная компания продлила тендер на выполнение ремонтных работ Тендеры 18:51
Госфильмофонду Азербайджана подарены редкие киноафиши Культура 18:50
«КазМунайГаз» и «Татнефть» организуют проектную компанию Энергетика 18:49
В Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева почтили память шехидов (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 18:40
На освобожденных территориях Азербайджана продолжается работа по инвентаризации Экономика 18:35
Никас Сафронов: Свои лучшие работы Таир Салахов посвятил родному краю – Азербайджану Социум 18:31
Доходы в госбюджет Азербайджана от ненефтяного сектора в 2020 г. превысили прогноз Финансы 18:27
Азербайджанский экспорт фруктов и овощей превысил $131 млн Бизнес 18:19
Совместная медиаплатформа показала свою значимость во время Отечественной войны – глава REAL TV Политика 18:16
Грузинский экспорт трикотажа в Турцию увеличился Бизнес 18:10
Unicapital о возможности снижения учетной ставки в Азербайджане Финансы 18:05
Цифровой проект Азербайджана получил признание мирового сообщества ИКТ 18:04
Грузинский геостат раскрыл объемы экспорта ферросплавов в Турцию Бизнес 18:02
Региональные операторы Казахстана получили доступ к биржевым торгам углем Казахстан 18:00
Обнародован объем экспорта азербайджанской нефти в Турцию Энергетика 18:00
Азербайджано-турецкое братство, составляющее основу великого тюркского единства, вступает в новый этап - Севиль Микаилова Политика 17:58
Грузия сократила импорт труб и профилей из Турции Бизнес 17:55
Политическая нестабильность в Ереване – результат беспрецедентного экономического кризиса – американский эксперт Армения 17:48
Турция и Азербайджан – близкие союзники в мировом масштабе – Агентство развития медиа Азербайджана Общество 17:46
В Баку произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые (ФОТО) Происшествия 17:45
TURKİC.World внесет важный вклад в развитие тюркоязычных медиа - азербайджанский депутат Политика 17:41
Село Талышлар Агдамского района (ВИДЕО) Политика 17:35
Азербайджан и Турция сегодня вступили в новый этап в сфере развития медиа - Совет печати Общество 17:33
Медиа играют большую роль в донесении правды до мира – посол Турции Политика 17:28
Сегодня мы нуждаемся в сильных медиа – руководитель Albayrak Media Group Азербайджан 17:22
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро выросли Израиль 17:21
Задержано лицо, подозреваемое в участии в незаконных вооруженных формированиях за пределами страны – СГБ Азербайджана (ВИДЕО) Азербайджан 17:19
Фьючерсы на индексы США растут на ослаблении опасений за инфляцию США 17:18
В ВОЗ сообщили о снижении заболеваемости и смертности от COVID-19 третью неделю подряд Европа 17:14
В МИД РФ рассчитывают, что возобновление чартеров в Египет состоится в ближайшее время Россия 17:12
В Иране обнародовали последнюю ситуацию с коронавирусом Общество 17:09
Долг Грузии перед Азербайджаном в лари вырос Финансы 17:03
В Казахстане разъяснили Проект Плана территориального развития до 2025 года Бизнес 16:57
Азербайджан развивает сельские районы за счет цифровой трансформации Бизнес 16:46
Синоптики предупредили о ветреной погоде в Баку Общество 16:42
В Баку прошла церемония награждения победителей конкурса особого жанра эстрадного искусства (ФОТО) Культура 16:40
Иран и МАГАТЭ на месяц продлили договоренность о ядерной программе Ядерная программа 16:35
В Азербайджане зарегистрирована энергетическая консалтинговая компания Энергетика 16:34
Грузия увеличила экспорт в Турцию полуфабрикатов из железа и нелегированной стали Бизнес 16:20
Ассоциация страховщиков назвала приоритеты реализации стратегии развития азербайджанского страхового рынка Финансы 16:18
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) Политика 16:16
Экспорт Грузии в страны ЕС вырос более чем наполовину Бизнес 16:13
В Грузии наблюдается рост импорта автомобилей из Турции Бизнес 16:12
В Туркменистане реализуются задачи для увеличения доли частного сектора Бизнес 16:08
Импорт медицинских товаров из Турции в Грузию снизился Бизнес 16:01
В Азербайджане начато финансирование проектов субъектов МСБ (ФОТО) Бизнес 15:57
США продолжают сотрудничать с Туркменистаном по целому ряду направлений – посольство Бизнес 15:53
Президент Республики Корея поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 15:51
Президент Таджикистана поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 15:50
В Азербайджане растет количество цифровых услуг, предлагаемых Центробанком и госучреждениями страны Экономика 15:46
BP раскрыла инвестиции в Азербайджан Энергетика 15:36
Арестовано еще одно должностное лицо Бакинского главного таможенного управления Общество 15:34
Туркменистан активно содействует росту частного сектора - посольство США Бизнес 15:31
В Азербайджане приостанавливается вещание Lider TV и 3 других телеканалов Общество 15:29
ГНС Азербайджана зарегистрировала филиал турецкой компании Бизнес 15:28
В Азербайджане зарегистрирована компания с уставным капиталом в 1 млн манатов Финансы 15:20
Государственный секретарь США прибудет в Израиль Израиль 15:17
Туркменская продукция была продана ряду стран на местной бирже Бизнес 15:15
Лавров: Россия готова обсуждать на саммите с США любые вопросы двусторонней повестки Россия 15:12
Мариам Квривишвили назначена замминистра экономики Грузии Грузия 15:11
Названы объемы экспорта азербайджанского газа в Грецию Энергетика 15:09
Заказы на строительство новых судов в этом году достигли максимального значения Экономика 15:08
ТЭС Азербайджана сократили производство электроэнергии Энергетика 15:05
В Азербайджане обнародован используемый объем средств для иностранной помощи в 2020 г. Финансы 15:04
МАГАТЭ и Иран продлили договоренность о мониторинге на ядерных объектах до 24 июня Ядерная программа 15:04
Таир Салахов был моим духовным наставником. Когда узнал о его смерти, заплакал… - художник из Германии Ашраф Гейбатов (ФОТО) Социум 15:04
В ВОЗ заявили, что не менее 115 тыс. работников здравоохранения умерли из-за коронавируса Европа 15:00
Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 14:57
Глава ВОЗ спрогнозировал появление нового опасного вируса Европа 14:54
Туркменистан и Санкт-Петербург обсудили двустороннее сотрудничество Бизнес 14:53
Национальная арена гимнастики в Баку превосходит все ожидания - многократный чемпион Европы и мира Владислав Оскнер Общество 14:45
Китай надеется на урегулирование противоречий между Арменией и Азербайджаном посредством диалога Политика 14:38
Король Швеции поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 14:35
Объем поступлений в госбюджет Азербайджана от НДС превысил прогноз Финансы 14:28
В Баку прошла встреча азербайджанских гимнастов с многократным чемпионом Европы и мира Владиславом Оскнером (ФОТО) Общество 14:16
Шуша станет культурно-туристической зоной - министр Общество 14:03
Названа повестка визита главы МИД Ирана в Азербайджан Политика 14:00
Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили Президента Ильхама Алиева Политика 13:59
Азербайджан существенно увеличил экспорт электроэнергии Энергетика 13:55
Трехсторонние договоренности по Карабаху успешно реализуются – Лавров Нагорно-карабахский конфликт 13:54
Музыканты мира провели двухдневный марафон "Мир, любовь и надежда для Карабаха" Культура 13:49
SOCAR снизила цены на бензин в Украине в соответствии с постановлением правительства страны Энергетика 13:48
Председатель КНР поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 13:40
Банки Азербайджана сократили куплю-продажу наличной валюты Финансы 13:32
Королева Великобритании поздравила Президента Ильхама Алиева Политика 13:29
Азербайджан и Иран намерены расширить транзитные и международные грузоперевозки автомобильным транспортом Транспорт 13:24
Все новости