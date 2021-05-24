На границе с Арменией открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Ильхама Алиева продолжаются мероприятия по созданию на государственной границе с Арменией необходимой инфраструктуры пограничной защиты и охраны, улучшению материально-технического обеспечения и социальных условий военнослужащих.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственной пограничной службе (ГПС), 24 мая на территории Зангиланского района, на государственной границе с Арменией, приступила к служебно-боевой деятельности новая воинская часть – пограничная комендатура.

Выступая на организованной в связи с этим церемонии, заместитель начальника ГПС генерал-лейтенант Ильхам Мехтиев передал личному составу поздравления начальника ГПС генерал-полковника Эльчина Гулиева.

Было отмечено, что работа по созданию необходимой инфраструктуры на этих территориях была проведена в короткие сроки благодаря особому вниманию государства обеспечению охраны и защиты государственных границ и что открытие воинской части имеет большое значение в этом плане.

Затем участники мероприятия ознакомились с условиями, созданными для организации служебно-боевой деятельности воинской части, был произведен осмотр служебных помещений, казармы, столовой, банно-прачечного комплекса, склада, вооружения и других технических средств.

В заключение мероприятия состоялось награждение отличившихся на службе военнослужащих.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)