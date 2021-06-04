Совет печати Азербайджана подготовил обращение в международные медиаструктуры по поводу гибели журналистов в Кельбаджарском районе (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:01)

БАКУ /Trend/ - Совет печати Азербайджана подготовил обращение в международные медиаструктуры по поводу гибели журналистов в Кельбаджарском районе в результате подрыва на мине, сообщает в пятницу Trend.

Данное решение было принято в ходе мероприятия, проведенного в связи с гибелью оператора телеканала AzTV Сираджа Абышова и сотрудника информационного агентства «АЗЕРТАДЖ» Магеррама Ибрагимова (Алиоглу) в результате подрыва на мине при исполнении служебных обязанностей в селе Сусузлуг Кельбаджарского района.

Выступая на мероприятии, заместитель председателя Совета печати Умуд Мирзоев сказал, что согласно Женевской конвенции и международным протоколам, воюющие стороны после завершения боевых действий должны предоставить друг другу карты минных полей.

«Однако вразрез всем международным документам правительство Армении до сих пор не передало Азербайджану эти карты, что противоречит подписанному армянской стороной акту капитуляции. Отсутствие карт минных полей часто приводит к таким трагическим последствиям. Со времен Первой Карабахской войны свыше 2000 человек стали жертвами мин. Сейчас это число приближается к 3000. Сегодняшний инцидент доказывает необходимость поднять этот вопрос на международном уровне», – сказал Мирзоев.

Затем председатель Совета печати Афлатун Амашов отметил, что от имени Совета прессы Азербайджана подготовлено обращение к международным медиаструктурам и организациям.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)