Следующее судебное заседание по делу армянских боевиков, пытавших азербайджанских военнопленных, назначено на 16 июня (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Ясамальском районном суде под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева прошел судебный процесс по уголовному делу армянских боевиков Мкртчяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших во время первой Карабахской войны азербайджанских пленных и совершивших другие тяжкие преступления.

Как сообщает в среду Trend, в ходе судебного процесса адвокаты подсудимых подали ходатайство, попросив разрешить обвиняемым сидеть рядом с защитниками. Ходатайство было удовлетворено.

В ходе судебного разбирательства прокурор огласил обвинительное заключение. В обвинительном заключении было подчеркнуто, что Людвик Мкртычян пытал азербайджанских пленных во время первой Карабахской войны.

Следующее судебное заседание назначено на 16 июня.