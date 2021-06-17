Азербайджан и Турция обсудили вопросы сотрудничества в сфере человеческих ресурсов

БАКУ/Trend/ - Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев обсудил с руководителем Управления кадров Администрации Президента Турции Салимом Атаем вопросы сотрудничества в сфере человеческих ресурсов.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ведомство, стороны обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в развитии человеческих ресурсов, направленных на продвижение инноваций в нашей стране.

Отметим, что руководитель Управления кадров Администрации Президента Турции Салим Атай находится с рабочим визитом в Азербайджане.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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