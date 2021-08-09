Благодаря установке более 50-ти базовых станций Nar еще более расширил свою сеть

Стремясь обеспечить население качественным и высокоскоростным интернетом за счет расширения своей сети по всей стране, Nar за первые шесть месяцев 2021 года установил более 50 новых базовых станций. В результате увеличения количества базовых станций с технологией LTE/LTE-A в стране, количество пользователей Nar 4G увеличилось на 28%. Кроме того, объем трафика данных, передаваемого по технологии LTE, увеличился на 23%.

Следует отметить, что в этом году Nar начал расширять диапазон действия своей сети на освобожденных территориях. Базовые станции с технологиями 2G, 3G и 4G уже запущены в Шуше, Ходжавендском (включая Гадрутскую дорогу) и Джебраильском районах. Отметим, что благодаря более чем 8780 баз Nar охватывает 99,9% населения страны и 90% территории страны с более чем 8780 базовыми станциями.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). По результатам сравнительных тестов, проведенных во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Тестирования проводились независимой международной компанией P3 Communications, путем измерения качества клиентского опыта в использовании услуг.