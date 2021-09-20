Назван первоначальный размер капитала Тюркского инвестфонда (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Первоначальный капитал Тюркского инвестфонда составит 450 миллионов долларов, и в течение года планируется довести его до одного миллиарда долларов. Об этом сказал в интервью Trend генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев.

"Бюджет фонда в первую очередь будет формироваться за счет государственных средств и средств финансовых организаций. Инвестиционный фонд начнет функционировать в ближайшее время", - сказал Амреев.

Он отметил, что Тюркский инвестиционный фонд будет оказывать финансовую поддержку предпринимателям, работающим в Карабахе.

"Тюркский совет заинтересован в работе не только в Карабахе, но и на других территориях Азербайджана. Инвестфонд нацелен на финансирование малого и среднего бизнеса, строительства крупных инфраструктурных объектов, налаживание контактов между предпринимателями стран-участниц. Компании из стран Тюркского совета будут работать в сферах создания инфраструктуры, туристических объектов, ВИЭ и в ряде других", - сказал генсек Тюркского совета.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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