Новая кампания по потребительским кредитам от Azer Turk Bank

Azer Turk Bank с 1 ноября 2022 года начинает новую кампанию по потребительским кредитам.

Годовая процентная ставка по кредитам, выдаваемым в период кампании, начинается от 13%.

Также, годовые процентные ставки по кредитам, выдаваемым на срок до 24, 36, 48 месяцев, установлены на уровне 13,5%, 15%, 16%, соответственно.

Каждый желающий может получить кредит до 30 000 манат в зависимости от своего среднемесячного, чистого дохода. Максимальная сумма необеспеченного кредита составляет 15 000 манат.

Заказать кредит онлайн можно на сайта Azer Turk Bank.

Кампания продлится до 30 ноября 2022 года.

С более подробной информацией об услугах и продуктах банка можно ознакомиться на сайте www.atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.