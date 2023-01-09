Сахиба Гафарова встретилась в Анталье с председателем Меджлиса Иранского Исламского совета

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова, пребывающая в Анталье с рабочим визитом для участия в 13-м пленуме Азиатской парламентской ассамблеи, 9-го января встретилась с председателем Меджлиса Иранского Исламского совета Мохаммад-Багером Галибафом.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественность и прессы, во встрече состоялся обмен мнениями вокруг актуальных вопросов двусторонней повестки дня, постконфликтной ситуации в регионе и других интересующих стороны вопросов. Сахиба Гафарова рассказала об инициативах Азербайджана по обеспечению мира и безопасности в регионе, развитию сотрудничества.

Собеседники также обсудили текущее состояние двусторонних межпарламентских связей.