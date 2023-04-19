При поддержке PASHA Holding в Баку будет построен "Парк Победы" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Для увековечения памяти наших героев, ставших шехидами в Отечественной войне, на проспекте 8 Ноября в Баку строится "Парк Победы".

Как сказали Trend в среду в PASHA Holding, реализация проекта осуществляется ООО PMD Projects при финансовой поддержке ООО PASHA Holding. Об этом стало известно на общественных слушаниях, посвященных презентации "Парка Победы".

"Темы Победы, участников Отечественной войны, возрождения Карабаха находятся в центре внимания PASHA Holding, и по этой причине холдинг и его дочерние компании на постоянной основе реализуют проекты, посвященные этим темам. Ярким примером тому является стратегически важный проект "Парк Победы", призванный увековечить память наших шехидов. В парке будут созданы мемориальный комплекс Отечественной войны, а также Музей Победы", - сказала пресс-секретарь PASHA Holding Айтадж Мухтарзаде.

В свою очередь руководитель проекта "Парк Победы", представитель компании PMD Projects Парвиз Мехралиев сообщил, что концепция Парка уже утверждена и ведутся переговоры с государственными структурами.

По его словам, строительные работы планируется завершить в ближайшие 18 месяцев, то есть до конца 2024 года. В общей сложности площадь под проект составит 98 тысяч квадратных метров, и на этой территории будут созданы объекты, отражающие историю Азербайджана и Победу страны во Второй Карабахской войне.

Было также отмечено, что деревья на территории, предназначенной для строительства «Парка Победы», будут перемещены с помощью специальной техники на другую территорию рядом с парком.

Следует отметить, что в настоящее время при поддержке PASHA Holding ведутся строительство "Парка Победы" в освобожденном от армянской оккупации городе Шуша, а также восстановление мечетей, объектов инфраструктуры. ООО PMD Projects также принимает активное участие в восстановительных работах, в частности, в реконструкции Агдамского района.