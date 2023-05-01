Азербайджанский каратист стал чемпионом Европы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский каратист Ульви Мамедов выиграл 13-й чемпионат Европы, организованный Всемирной и Европейской федерацией шотокан (WSF/ESF) в болгарском городе Кранево.

Как передает Trend, капитан азербайджанской команды, обладатель второго дана, чемпион мира Ульви Мамедов, выступавший в весовой категории 84 килограмма, одержал победу над представителями Румынии, Грузии и Чехии. В финале представитель Азербайджана, встретился с местным спортсменом. Поединок завершился победой азербайджанского спортсмена.

Таким образом, Ульви Мамедов завоевал титул чемпиона Европы.