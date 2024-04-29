Группа Исламского банка развития отмечает свой золотой юбилей (ВИДЕО/ФОТО)

ЭР-РИЯД/Trend/- В Эр-Рияде состоялось мероприятие, посвященное 50-летию Группы Исламского банка развития (ИБР), сообщает Trend.

Речь Хранителя Двух Святынь, короля Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда произнес губернатор региона Эр-Рияд Фейсал бин Бандар бин Абдель Азиз Аль Сауд.

Выступая с видеообращением, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что работа ИБР внесла жизненно важный вклад в развитие стран-членов и мусульманских общин по всему миру, особенно в условиях недавнего кризиса, и эта работа будет оставаться важной в будущем.

«Мы рассчитываем на быстрое увеличение долгосрочного доступного финансирования, включая мобилизацию гораздо большего количества частного финансирования. Организация Объединенных Наций — ваш партнер и союзник в этих усилиях, и я желаю вам всего наилучшего на следующие 50 лет», — сказал он.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристаллина Георгиева отметила, что ИБР работает с профессионализмом и очень глубокой приверженностью.

«В момент кризиса организация быстро протянула руку помощи.

Роль Исламского банка развития только возрастает», — сказала она.

Одиль Рено-Бассо, президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сказала, что на протяжении многих лет ЕБРР и Исламский банк развития успешно сотрудничали в ряде стран и регионов.

«Мы надеемся на продолжение прочных отношений между нашими учреждениями и максимизацию нашего коллективного воздействия», — сказала она.

На мероприятии был вручен подарок почётному гостю.