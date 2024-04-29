В Турции задержаны около 200 подозреваемых в связях с ИГ и РПК

БАКУ /Trend/ - Полиция и жандармерия Турции провели операции в 40 провинциях страны, в результате которых было задержано почти 200 подозреваемых в связи с деятельностью экстремистских группировок "Исламское государство" и Рабочая партия Курдистана (РПК).

Как передает Trend, об этом в соцсети X написал министр внутренних дел страны Али Ерликая.

Министр сообщил, что операции против ИГ прошли в шести провинциях страны в результате совместных усилий департамента разведки и департамента по борьбе с терроризмом Главного управления безопасности. Ерликая отметил, что в провинциях Адана, Айдын, Чорум, Газиантеп, Кайсери и Мерсин были задержаны 38 подозреваемых, а также изъято большое количество цифровых материалов и значительные суммы в иностранной валюте и турецких лирах.

Министр добавил, что рейды против РПК были проведены в 34 провинциях, включая Анкару, Анталью, Измир, Стамбул и регионы на востоке и юго-востоке страны. Он сказал, что эти операции были проведены в сотрудничестве между Генпрокуратурой, Главным управлением жандармерии и Главным управлением безопасности, и привели к задержанию 147 подозреваемых в пособничестве террористической организации РПК или участии в её деятельности.