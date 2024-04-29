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Делегации Израиля и ХАМАС прибудут в Каир для участия в переговорах по заложникам

В мире Материалы 29 апреля 2024 04:43 (UTC +04:00)
Делегации Израиля и ХАМАС прибудут в Каир для участия в переговорах по заложникам

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Египет пригласил израильскую делегацию посетить Каир в понедельник в рамках продолжающихся усилий по достижению соглашения о перемирии в секторе Газа и возвращению заложников, удерживаемых ХАМАС, сообщают израильские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, в Каире также ожидается присутствие делегации ХАМАС.

Сообщается, что планируется, что приглашенная израильская делегация будет уполномочена отвечать на запросы ХАМАС, но не будет уполномочена принимать решения или излагать официальную позицию.

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