Делегации Израиля и ХАМАС прибудут в Каир для участия в переговорах по заложникам

БАКУ /Trend/ - Египет пригласил израильскую делегацию посетить Каир в понедельник в рамках продолжающихся усилий по достижению соглашения о перемирии в секторе Газа и возвращению заложников, удерживаемых ХАМАС, сообщают израильские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, в Каире также ожидается присутствие делегации ХАМАС.

Сообщается, что планируется, что приглашенная израильская делегация будет уполномочена отвечать на запросы ХАМАС, но не будет уполномочена принимать решения или излагать официальную позицию.