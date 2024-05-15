Восемь граждан Азербайджана репатриированы из Сирии

БАКУ /Trend/ - В результате поэтапных и скоординированных мер, предпринятых правительством Азербайджанской Республики, 14 мая 2024 года была осуществлена репатриация в страну восьми граждан Азербайджана (пятеро детей и три женщины), которые находились в зонах конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, в первую очередь были определены местонахождение, личность и принадлежность репатриантов к гражданству Азербайджанской Республики, а затем организован их переход на территорию Турецкой Республики.

"В Турецкую Республику были командированы представители соответствующих государственных структур, ответственных за репатриацию азербайджанских граждан из Ирака и Сирии, обеспечено проведение первичного медицинского и психологического обследования репатриантов.

Посольством Азербайджанской Республики в Турецкой Республике была проведена соответствующая координационная работа, наши граждане были обеспечены свидетельствами о возвращении в Азербайджанскую Республику и доставлены в страну.

Предусмотрена реализация соответствующих мер по социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов в общество.

Правительством Азербайджанской Республики будет продолжено принятие необходимых мер по репатриации граждан Азербайджанской Республики, ставших жертвами вооруженного конфликта на территории зарубежных стран", - говорится в сообщении ведомства.

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