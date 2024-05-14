Госкомитет Азербайджана выступил с предложением относительно брачного возраста в стране

БАКУ /Trend/ - Госкомитет выдвинул предложение относительно брачного возраста. Оно было сформировано в результате различных исследований и опросов.

Об этом сказала журналистам председатель Госкомитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на традиционном "Семейном фестивале" в преддверии Международного дня семьи, сообщает Trend.

"Учитывая сегодняшнюю реальную ситуацию, мы предложили не делать исключений касательно брачного возраста, и чтобы он составлял 18 лет. Чтобы это касалось как парней, так и девушек, без каких-либо исключений. Мы предложили, чтобы возраст 17 лет не подпадал под брачный возраст. Общество уже обсуждает это. Думаю, что через определенное время это будет отражено в законопроекте, и в Семейный кодекс в связи с этим будут внесены изменения", - сказала она.

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