Анар Гулиев провел рабочую встречу с министром архитектуры и строительства Беларуси (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 мая 2024 года председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Анар Гулиев принял делегацию из Республики Беларусь, возглавляемую министром архитектуры и строительства Русланом Пархамовичем.

Как сообщает в среду Trend, приветствуя гостей, Анар Гулиев подчеркнул удовлетворение тесным сотрудничеством и обменом опытом между учреждениями в области градостроительства, архитектуры и строительства, которые были установлены в течение последних лет благодаря "Меморандуму о намерениях по активизации сотрудничества между министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь и Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики".

Он также подробно ознакомил гостей с итогами реформ, осуществляемых Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в области градостроительства, в частности о масштабных строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях в рамках "I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

Выразив благодарность за предоставленную информацию, Руслан Пархамович поделился в свою очередь информацией о реформах и нововведениях, реализованных в сфере строительства в Беларуси за последние годы, а также обсудил возможности укрепления двусторонних отношений между Азербайджаном и Беларусью в различных сферах.

В ходе встречи стороны также активно обсудили возможности расширения сотрудничества и взаимоотношений в сфере градостроительства, государственного управления, проектирования поселений и строительства объектов в обеих странах.

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