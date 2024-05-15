Музыкальный апрель в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева в Баку продолжает проведение абонементных концертов, сообщает Trend Life.

Абонементные концерты в апреле были организованы каждую субботу в 15:00 в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Шестого апреля вниманию меломанов было представлено выступление Азербайджанского государственного фортепианного трио. В исполнении солистки заслуженной артистки Азербайджана Эльнары Кеберлинской (фортепиано) и трио прозвучали произведения азербайджанских и европейских композиторов.

20 апреля состоялся концерт с участием молодых талантов. Лауреаты республиканских и международных конкурсов - Нурай Гасанли, Хадиджа Мирзалиева, Марьям Рагимли, Нурай Гулиева, Кямран Рагимли, Ясаман Умудова, Захра Багирзаде, Музаффар Алиев, Айшан Умудова, Мирай Фазрулла, Айсель Пириева, Джахан Рзазаде, Нушаба Ализаде, Фатима Гусейнова, Захра Зейналова, Вели Велиев, Айхан Гулузаде, Аниса Кармель Аскерли, Мелиса Агазаде, Насирли Гурбан, Фатима Мамедзаде, Джамаль Алиев, Фарах Алиева, Теймур Рагимли, Лейла Ибрагимова, Озлям Мамедова, Джемре Битер и Гусейн Эминли продемонстрировали свой талант, исполнив произведения азербайджанских, русских и европейских композиторов. Молодые музыканты держались на сцене очень уверенно, играя с удовольствием и полной отдачей.

27 апреля коллектив Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова выступил с концертом. В программе были исполнены азербайджанские народные песни и танцы. Красивая, мелодичная музыка и безупречное исполнение ансамбля были встречены публикой бурными аплодисментами.

Отметим, что с ноября 2022 года, после длительного перерыва, возобновлены абонементные концерты, организуемые Азербайджанской государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Желающие посетить концерты могут приобрести билеты в кассах города и на сайте iticket.az. Билет, купленный один раз, действителен для концертов, проводимых в течение месяца.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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