Платежи через интернет-банкинг в Азербайджане превысили 59 миллиардов манатов - ЦБА

БАКУ /Trend/ - Платежи через интернет-банкинг в Азербайджане превысили 59 миллиардов манатов.

Как сообщает в среду Trend, об этом на проходящем в Баку финтех-саммите заявил первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Рашад Оруджев.

"Наблюдается рост в электронных платежных системах, представленных банками. В первом квартале 2024 года платежи через интернет-банкинг выросли на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 59 миллиардов манатов, а платежи через мобильный банкинг превысили 15 миллиардов манатов", - отметил он.

По его словам, в то же время наблюдается рост безналичных платежей.

"На 1 апреля количество платежных карт в стране увеличилось на 22 процента и достигло 17,4 миллиона единиц. Объем внутренних платежей увеличился на 80 процентов и превысил 16 миллиардов манатов", - добавил он.

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