В Иране увеличился экспорт шафрана

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском календарном году, завершившемся в конце марта, Иран напрямую экспортировал 21 тонну шафрана на общую сумму 207 786 281 доллара в 55 стран, сказал Руководитель отдела исследований, мониторинга и развития рынка в Центральной организации Рухолла Латифи, передает Trend.

Он отметил, что несмотря на увеличение объемов экспорта и рост цен на данный продукт как в стране, так и на мировых рынках, стоимость шафрана снизилась на 15,7 процента.

Латифи также подчеркнул положительную динамику в экспорте упакованного шафрана массой менее 30 граммов, который составил 22 процента от общего объема экспорта шафрана в 1402 году иранского календаря, в сравнении с 15,5% в 1401 году.

Согласно информации, к основным странам-импортерами иранского шафрана относятся Объединенные Арабские Эмираты с закупкой 67 120 кг, Китай с 49 200 кг, Испанию с 43 820 кг, Афганистан с 21 716 кг и ростом на 198 процентов, Катар с 5 774 кг, Италию с 5 604 кг, Кувейт с 3 301 кг, Оман с 2 993 кг, Бахрейн с 2 683 кг и Францию с 2 433 кг.