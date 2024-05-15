В России снизится пошлина на экспорт пшеницы

БАКУ /Trend/ - С 15 мая ставка пошлины на экспорт пшеницы из России составит 3 170,7 рубля ($34,72) за тонну, что меньше, чем 3 277,7 рубля ($35,89) за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз РФ, передает Trend. Таким образом, она снизилась на 3,3%.

Согласно информации, пошлины на ячмень и кукурузу остались нулевыми.

Сообщается, что ставки были рассчитаны на основе индикативных цен: $234,6 за тонну пшеницы ($234,8 неделей ранее), $167,1 за тонну ячменя ($169,3) и $169,1 за тонну кукурузы ($168,1).

Эти ставки будут действовать до 21 мая включительно.

Отмечается, что с 2 июня 2021 года Россия ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя. Полученные от них средства направляются на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, регистрируемых на Московской бирже.