Клиенты Kapital Bank чаще используют платежные карты - Закир Ханмамедов

БАКУ /Trend/ - Клиенты Kapital Bank чаще используют платежные карты.

Как сообщает в среду Trend, об этом на панельной сессии "Цифровой Азербайджан: будущее платежной индустрии" в рамках финтех-саммита в Баку заявил лидер трайба Birbank в Kapital Bank Закир Ханмамедов.

"Наблюдения последних лет показывают, что количество транзакций на душу населения резко возросло. Если раньше о карте вспоминали лишь при крупных покупках, то теперь люди стали чаще ее использовать. Если в 2022 году на долю клиента приходилось 2-3 трансфера, то в настоящее время это число равно 12-13 трансферам. Люди уже доверяют банку даже небольшой денежный поток", - сказал он.

По его словам, токенизация стала приятной новинкой для клиентов.

"Около 30 процентов нашего оборота приходится на токены. У клиента формируется определенная привычка. Могу сказать, что в будущем количество оплат будет увеличиваться", - добавил он.

Отметим, что 15-16 мая 2024 года в Баку проходит Финтех-саммит 2024 под названием "Новые тенденции в банковской и финансовой экосистеме: инновационные решения, финтех и безопасность".

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