Финансовый сектор быстро осваивает технологические инновации - Мустафа Айдын

БАКУ /Trend/ - Финансовый сектор быстро осваивает технологические инновации.

Как сообщает в среду Trend, об этом на Финтех-саммите в Баку заявил заместитель председателя Управления банковского надзора и регулирования Мустафа Айдын.

"Финансовый сектор быстро осваивает технологические инновации. Рост использования "умных" устройств и мобильного интернета за последние 10 лет стимулировал развитие финансового сектора", - отметил он.

По его словам, цифровая революция в финансовом секторе продолжит расти.

"Мы также внимательно следим и будем следить за новыми развитиями в эпоху цифровизации", - добавил М.Айдын.

Отметим, что 15-16 мая 2024 года в Баку проходит Финтех-саммит 2024 под названием "Новые тенденции в банковской и финансовой экосистеме: инновационные решения, финтех и безопасность".

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