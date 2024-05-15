Visa считает Азербайджан стратегическим рынком - Нурлан Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Visa считает Азербайджан стратегическим рынком.

Как сообщает в среду Trend, об этом на финтех-саммите в Баку заявил региональный менеджер, генеральный директор Visa по Азербайджану Нурлан Гаджиев.

"Visa отводит Азербайджану важную роль и считает его стратегическим рынком. Удачно то, что Азербайджан уже является передовиком в определенных применяемых технологиях. Определенные проекты были реализованы именно в Азербайджане", - сказал он.

По его словам, Visa является мировым лидером в области цифровых платежей.

"С помощью системы Visa было совершено 212 миллиардов транзакций в 260 различных валютах. Visa, как правило, окунается в совершенно новые направления, внедряет инновации", - добавил он.

Отметим, что 15-16 мая 2024 года в Баку проходит Финтех-саммит 2024 под названием "Новые тенденции в банковской и финансовой экосистеме: инновационные решения, финтех и безопасность".

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