"Манчестер Сити" одержал важную победу над "Тоттенхэмом"

БАКУ /Trend/ - Состоялась игра перенесенного с 34-го тура Английской премьер-лиги.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, "Манчестер Сити" играл в гостях у "Тоттенхэма".

«Горожане» обязательно должен был побеждать, чтобы возглавить чемпионскую гонку. Команда Хосепа Гвардиолы победила со счетом 2:0 благодаря голам Эрлинга Холанна. После этого результата представитель Манчестера увеличил свой счет до 88. «Арсенал» занимает второе место с 86 очками.

Стоит отметить, что в последнем туре "Манчестер Сити" встретится с "Вест Хэмом", а "Арсенал" сыграет с "Эвертоном".