Для Azercell очень важен человеческий фактор - исполнительный советник гендиректора

БАКУ /Trend/ - Человеческий фактор очень важен для Azercell, и проводятся тренинги для повышения квалификации сотрудников.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал исполнительный советник генерального директора Azercell Окан Чимен во время выступления на панельном заседании "Наша цифровая генетика - навыки завтрашнего дня" в рамках конференции "GSMA M360 Eurasia 2024".

Он отметил, что в первую очередь данные должны быть надежными.

"Мы обслуживаем 5 миллионов клиентов. Помимо технической инфраструктуры, мы создаем атмосферу любви, чтобы люди могли комфортно здесь работать. Мы пытаемся повысить уровень этой цифровой грамотности. Наш первоначальный план - развитие молодежи", - подчеркнул Чимен.

Отметим, что конференция "GSMA M360 Eurasia 2024" проводится в Баку уже во второй раз, при поддержке министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и при генеральном спонсорстве ООО "Azercell Telekom".

В рамках мероприятия проходит обмен мнениями о самых актуальных тенденциях цифровой эпохи. В конференции принимают участие международные и региональные эксперты, руководители компаний и представители регулирующих органов.

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