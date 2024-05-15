Для Azercell очень важен человеческий фактор - исполнительный советник гендиректора

БАКУ /Trend/ - Человеческий фактор очень важен для Azercell, и проводятся тренинги для повышения квалификации сотрудников.
Как сообщает в среду Trend, об этом сказал исполнительный советник генерального директора Azercell Окан Чимен во время выступления на панельном заседании "Наша цифровая генетика - навыки завтрашнего дня" в рамках конференции "GSMA M360 Eurasia 2024".
Он отметил, что в первую очередь данные должны быть надежными.
"Мы обслуживаем 5 миллионов клиентов. Помимо технической инфраструктуры, мы создаем атмосферу любви, чтобы люди могли комфортно здесь работать. Мы пытаемся повысить уровень этой цифровой грамотности. Наш первоначальный план - развитие молодежи", - подчеркнул Чимен.
Отметим, что конференция "GSMA M360 Eurasia 2024" проводится в Баку уже во второй раз, при поддержке министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и при генеральном спонсорстве ООО "Azercell Telekom".
В рамках мероприятия проходит обмен мнениями о самых актуальных тенденциях цифровой эпохи. В конференции принимают участие международные и региональные эксперты, руководители компаний и представители регулирующих органов.
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