Останки погибшего в боях за Дашалты шехида Сабира Мустафаева захоронены на Аллее шехидов в Амирджане

БАКУ /Trend/ - Останки Мустафаева Сабира Ислам оглу - одного из шехидов, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, личность которого удалось установить, сегодня захоронены на Аллее шехидов в поселке Амирджан Сураханского района города Баку.

Как сообщает в среду Trend, на похоронах присутствовали члены семьи шехида, его родственники, сотрудники министерства обороны Азербайджана, ветераны, руководство района, представители общественности.

Во время церемонии похорон прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики. Гроб с останками шехида был предан земле под звуки оружейного залпа. Были прочтены молитвы за упокой душ шехидов. Трехцветный флаг Азербайджана, в который был завернут гроб, был вручен племяннику шехида Эльшаду Мустафаеву.

Отметим, что Сабир Мустафаев родился 16 марта 1963 года в поселке Амирджан Сураханского района города Баку. В 1991 году Сабир Мустафаев ушел на фронт, чтобы защитить родину от армянских оккупантов, участвовал в боях в составе батальона Шихова. 26 января 1992 года он пропал без вести в боях за село Дашалты.

Его брат Мустафаев Малик Ислам оглу (1959 года рождения) пропал без вести 17 февраля 1992 года во время оккупации села Гарадаглы Ходжавендского района.

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