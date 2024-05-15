ЕБРР повысил прогноз по экономическому росту Азербайджана на 2024 год

БАКУ/Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил прогноз по экономическому росту Азербайджана до 3,1 процента в 2024 году (с 2,4 процента, прогнозированных в прошлом году) на фоне снижения инфляционного давления, сообщает в среду Trend со ссылкой на ЕБРР.

В банке отметили, что в 2025 году ожидается небольшое замедление роста до 2,7 процента.

"Экономический рост Азербайджана ускорился с середины 2023 года до первого квартала 2024 года. Недавнему росту способствовало увеличение европейского спроса на азербайджанскую нефть и газ. В то же время, ожидается, что расходы и инвестиции государственного сектора также увеличатся", — сказали в ЕБРР.

В ЕБРР отметили, что рост экономики Азербайджана замедлился до 1,1 процента в 2023 году из-за снижения цен на энергоносители, что способствовало снижению доходов от экспорта нефти и газа примерно на 40 процентов.

"Несмотря на сокращение добычи нефти в стране, профицит текущего счета оставался на комфортном уровне, а годовая инфляция упала до 0,4 процента в марте 2024 года. Дезинфляция позволила Центральному банку Азербайджана снизить учетную ставку до 7,5 процента", — заявили в ЕБРР.

По мнению экономистов ЕБРР, основными рисками для экономики Азербайджана остаются ее уязвимость к колебаниям цен на нефть и региональная геополитическая нестабильность.

На сегодняшний день банк инвестировал более 3,75 миллиарда евро в 189 проектов в Азербайджане и фокусируется на оказании помощи стране в диверсификации экономики и поддержке ее целей в области "зеленого" роста.

X: @Lyaman_Zeyn