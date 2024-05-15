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Сегодня состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана

Политика Материалы 15 мая 2024 10:02 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, на заседании будут рассмотрены заявки, поступившие в комиссию.

Отметим, что количество обращений, рассмотренных на заседаниях комиссии в этом году, превысило 300.

Напомним, что на данный момент подписано 69 распоряжений о помиловании и 12 актов об амнистии.

Последнее распоряжение о помиловании ряда осужденных было подписано 8 мая 2023 года по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Согласно распоряжению, 801 осужденный был помилован, из них 463 человека освобождены от наказания в виде лишения свободы, 220 человек освобождены от половины неотбытой части наказания в виде лишения свободы, 118 человек освобождены от других наказаний, не связанных с лишением свободы (ограничение свободы, исправительные работы, штрафные санкции и условно-досрочное освобождение).

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