В Азербайджане необходимо углубить интеграцию платежных экосистем с соседними государствами - Закир Нуриев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо углубить интеграцию платежных экосистем с соседними государствами.

Как сообщает в среду Trend, об этом на Финтех-саммите в Баку заявил президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев.

"Необходимо углубить интеграцию платежных экосистем с соседними государствами. Усиление интеграции платежных систем между тюркскими государствами, развитие этих связей могло бы стать началом этого пути", - отметил З.Нуриев.

По его словам, одним из важных шагов в этом направлении является оптимизация статей расходов на рынке платежных услуг, оптимизация для участников рынка тарифной политики, реализуемой международными платежными системами.

Отметим, что 15-16 мая 2024 года в Баку проходит Финтех-саммит 2024 под названием "Новые тенденции в банковской и финансовой экосистеме: инновационные решения, финтех и безопасность".

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