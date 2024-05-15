С помощью ИИ теперь можно создавать несколько видов контента за секунды - Амит Гупта

БАКУ /Trend/ - С помощью искусственного интеллекта (ИИ) теперь можно создавать несколько видов контента за секунды.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил вице-президент по искусственному интеллекту и передовой аналитике "e&" Амит Гупта во время выступления на панели "Вступление в эпоху искусственного интеллекта", проходящей в рамках конференции GSMA m360 Eurasia 2024.

Он отметил, что одним из основных аспектов искусственного интеллекта является то, что он ориентирован на анализ в очень короткие сроки.

"Это приведет к снижению затрат. Использование искусственного интеллекта можно считать благоприятным, особенно если мы подходим к нему с точки зрения удовлетворенности клиентов. Таким образом, мы быстрее решаем жалобы клиентов и экономим время. Он может даже успешно использоваться в сетевой сфере.

Мы уже начали использовать искусственный интеллект и в финансовой сфере. Это приводит к увеличению наших доходов", - подчеркнул он.

Отметим, что в Баку 15-16 мая проходит международная конференция GSMA M360 Eurasia 2024.

На мероприятии собрались ведущие эксперты, регуляторы, руководители операторов мобильной связи и IT-корпораций, а также высокопоставленные политики и другие участники.

Конференция M360 Eurasia проводится в Баку второй раз.

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