В процессе мирного урегулирования в Карабахе саперами были расчищены от мин гектары территории - Евгений Никифоров

ХОДЖАЛЫ /Trend/ - В процессе мирного урегулирования в Карабахе саперами были расчищены от мин гектары территории, обезврежены 30 тысяч единиц взрывчатки.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками России, начальник Генерального штаба Сухопутных войск Евгений Никифоров в ходе церемонии в связи с завершением миссии российского миротворческого контингента в Карабахском экономическом районе.

Он отметил, что три с половиной года назад лидеры Азербайджана, России и Армении подписали трехстороннее совместное заявление о прекращении войны в Карабахе.

"Практически уже на следующий день началось развертывание российского миротворческого контингента в регионе, были созданы посты в Карабахе и заложены основы для формирования устойчивого мира в регионе. В процессе мирного урегулирования саперами были разминированы тысячи гектаров территории, обезврежены 30 тысяч единиц взрывчатки. Более 90 тысяч человек получили гуманитарную помощь, более 1000 мирных жителей получили квалифицированную медицинскую помощь", - сказал Никифоров.

Он подчеркнул, что после того, как Армения официально признала территориальную целостность Азербайджана, руководство Азербайджана и России приняло решение о выводе миротворческого контингента с территории Азербайджана.

"Российские военнослужащие на высоком уровне выполнили задачи, поставленные военно-политическим руководством нашего государства. От имени министра обороны, начальника Генерального штаба Российской Федерации и от себя лично выражаю благодарность российским миротворцам за достойное выполнение ими своих обязанностей, а азербайджанским военнослужащим - за плодотворное сотрудничество", - сказал Никифоров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!