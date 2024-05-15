Пожары на освобожденных территориях представляют наибольшую опасность - Башир Гаджиев

АГДАМ /Trend/ - Пожары на освобожденных территориях представляют наибольшую опасность, так как эти территории еще не полностью очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом сказал заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Башир Гаджиев на региональном совещании в Агдаме, посвященном повышению эффективности превентивных мер против пожаров, сообщает Trend.

"В связи с этим пожары на освобожденных землях могут иметь большие последствия, и даже могут сопровождаться взрывами. По этой причине предотвращение пожаров там становится затруднительным. Граждане должны быть более бдительными и информировать соответствующие органы в случае пожара. Каждый из нас должен осознавать ответственность в этом вопросе", - сказал Гаджиев.

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