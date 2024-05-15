В Ходжалы проходит мероприятие в связи с выводом российских миротворцев из Карабаха (ВИДЕО/ФОТО)

ХОДЖАЛЫ/Trend/ - В Ходжалы проходит церемония, посвященная выводу российского миротворческого контингента из Карабахского региона Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, в мероприятии принимают участие высокопоставленные военнослужащие министерств обороны Азербайджана и России.

Напомним, что российский миротворческий контингент был размещен в Карабахском регионе Азербайджана в соответствии с третьим пунктом совместного заявления Президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 10 ноября 2020 года.

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