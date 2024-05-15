В Баку начал работу саммит по устойчивому строительству в преддверии COP29

БАКУ/Trend/ - В Баку стартовал саммит по устойчивому строительству при совместной организации PMD Projects и Ассоциации промышленной безопасности Азербайджана, передает в среду Trend с мероприятия.

В мероприятии принимают участие более 300 представителей строительной сферы страны . Встреча проходит под лозунгом "TowardsCOP29" и разделена на две крупные панели.

Как сообщил на церемонии открытия саммита директор PMD Projects Нариман Топчибашев, идея такого саммита появилась еще до того, как стало известно о том, что COP 29 пройдет в Азербайджане, но подготовка Азербайджана к этому важнейшему мероприятию ООН не может обойти стороной и строительный сектор.

На встрече будут обсуждаться инновации, применяемые в мире, современные инновации и передовые практики в этой сфере и возможности их применения в Азербайджане, так как устойчивые строительные решения, современные методы строительства, безопасность строительства, интеллектуальные строительные системы важны для реализации Целей устойчивого развития экономики страны.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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