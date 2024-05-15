В Азербайджане более 100 госучреждений перешли на облачную систему - Самир Мамедов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане более 100 государственных учреждений перешли на облачную систему.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов во время выступления на конференции GSMA m360 Eurasia 2024.

Он отметил, что цифровизация способствует экономическому развитию в Азербайджане.

"Азербайджан придает большое значение цифровизации.

В связи с этим была разработана стратегия цифрового развития. Мы стремимся к возможности доступа к интернету в каждой семье. В 2024 году мы постараемся охватить интернетом все регионы, особенно отдаленные.

Что касается мобильной связи, Azercell демонстрирует очень хорошую производительность сети. Azercell улучшил качество своего интернета, создав более 300 баз.

Еще один наш проект - переход государственных учреждений на облачные системы. Более 100 государственных учреждений разместили данные в этой системе", - добавил он.

Отметим, что в Баку 15-16 мая проходит международная конференция GSMA M360 Eurasia 2024.

На мероприятии собрались ведущие эксперты, регуляторы, руководители операторов мобильной связи и IT-корпораций, а также высокопоставленные политики и другие участники.

Конференция M360 Eurasia проводится в Баку второй раз. На предыдущем мероприятии приняли участие представители более 29 стран.

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