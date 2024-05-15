"Зеленая" энергия из МГЭС "Забух" будет передаваться в энергосистему Азербайджана (ФОТО)

ЛАЧИН /Trend/ - Представители медиа посетили в рамках медиа-тура малую гидроэлектростанцию (МГЭС) "Забух" ОАО "Азерэнержи", открытие которой состоялось несколько дней назад в Лачинском районе с участием Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, представителей СМИ проинформировали о МГЭС "Забух".

Заместитель начальника технического производственного управления ОАО "Азерэнержи" Мухтар Махмудов отметил, что на МГЭС "Забух" мощностью 2,8 МВт в год будут производиться 8-9 миллионов киловатт-часов "зеленой" энергии.

"Электростанция построена на реке Забух, являющейся правым притоком реки Хакари. Производимая здесь электроэнергия используется и для внутреннего энергопотребления Лачинского района. А оставшаяся часть будет передаваться в энергосистему страны. Для интеграции станции в энергосистему построены новые подстанции, проложена новая линия электропередачи мощностью 35 кВ. С прокладкой новой оптической кабельной линии станция была интегрирована в централизованную систему SCADA энергосистемы страны. В результате, помимо возможности подключения и отключения в цифровом порядке, интеллектуального управления, оперативного мониторинга и анализа, был обеспечен доступ к управлению станциями из Баку. Учитывая, что река Забух - это полноводная река, берущая свое начало в горах, и полностью формирующаяся на территории Азербайджана, продуктивная эксплуатация этой станции будет возможна и в сезоны маловодья", - сказал он.

Представитель ОАО "Азерэнержи" также проинформировал о гидроэлектростанции "Гарыгышлаг", построенной на реке Забух.

"Потенциал производства электроэнергии здесь составляет 11-12 миллионов киловатт-часов. Вырабатываемая электроэнергия передается в энергосистему страны. Также она расходуется на внутренние потребности Лачинского района. На обеих электростанциях установлены экотурбины, которые регулируют норму экологического стока в реке, и в целом создают условия для поддержания в 1,4 раза большего экологического стока. А в случае понижения уровня реки экотурбина автоматически останавливается. Кроме того, благодаря строительству новых рыбопропускных сооружений, а также установок по сбору ила воздействие этих станций на экологию сведено к минимуму", - сказал Махмудов.

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