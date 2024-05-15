В Баку продолжает свою работу Fintex Summit 2024 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку продолжает свою работу Fintex Summit 2024.

Как сообщает в среду Trend, саммит в этом году посвящен теме "Новые тенденции в банковской и финансовой экосистеме: инновационные решения, финтех и безопасность".

Со вступительной речью на мероприятии выступили руководители Центрального банка Азербайджанской Республики, Ассоциации банков Азербайджана, Visa, Центра анализа и коммуникации экономических реформ, а также Агентства банковского регулирования и надзора Турции.

Первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Рашад Оруджев в своем обращении к участникам подчеркнул, что в Азербайджане наблюдается рост в электронных платежных системах, представленных банками.

"В первом квартале 2024 года платежи через интернет-банкинг выросли на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 59 миллиардов манатов, а платежи через мобильный банкинг превысили 15 миллиардов манатов", - подчеркнул он.

В свою очередь, председатель Агентства инноваций и цифрового развития при министерстве транспорта и цифрового развития Азербайджана Инара Велиева сообщила, что в стране оказывается поддержка локальным стартапам для выхода на международные рынки.

"Доступ локальных стартапов к международным рынкам очень важен. Для этого мы создаем условия для презентации этих стартапов на различных международных форумах", - упомянула она.

Президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев заявил, что в Азербайджане необходимо углубить интеграцию платежных экосистем с соседними государствами.

"Усиление интеграции платежных систем между тюркскими государствами, развитие этих связей могло бы стать началом этого пути", - добавил он.

В рамках саммита участники проведут восемь панельных дискуссий. В целом, в течение двух дней мероприятие посетят около 300 партнеров и компаний-участников, 1 500 местных и иностранных участников.

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