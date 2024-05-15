За 5 лет число пользователей 5G превысило 1,5 миллиарда - Carrier Business Group Huawei по Ближнему Востоку и Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - За 5 лет число пользователей 5G превысило 1,5 миллиарда.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил президент Carrier Business Group Huawei по Ближнему Востоку и Центральной Азии Алекс Ху во время выступления на конференции GSMA М360 Eurasia 2024.

Он отметил, что путь развития цифровой экономики заключается в использовании таких технологий, как искусственный интеллект.

"Всего за 5 лет количество пользователей 5G превысило 1,5 миллиарда. Это превышает скорость распространения предыдущего 4G. Искусственный интеллект вносит значительный вклад в развитие облачных технологий. 5G в настоящее время расширяется, и в ближайшие годы его качество будет расти, охватывая более широкие области. Когда дело доходит до облачных технологий, переход к ним должен быть осуществлен как можно быстрее.

Наши стратегии связаны с увеличением инвестиций в сферу технологий. Будущее 5G зависит от инвестиций. По оценкам, к 2025 году 86 процентов предприятий перейдут на искусственный интеллект. Во многих вопросах использование искусственного интеллекта чрезвычайно важно. Мы считаем 2030 год цифровой эпохой и построим будущее с помощью технологий", - добавил он.

Отметим, что в Баку 15-16 мая проходит международная конференция GSMA M360 Eurasia 2024.

На мероприятии собрались ведущие эксперты, регуляторы, руководители операторов мобильной связи и IT-корпораций, а также высокопоставленные политики и другие участники.

Конференция M360 Eurasia проводится в Баку второй раз.

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