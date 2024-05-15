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Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)

Социум Материалы 15 мая 2024 18:47 (UTC +04:00)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Ассоциация национальной кулинарии Азербайджана при поддержке Агентства государственной поддержки НПО в рамках грантового проекта "Сладкие жемчужины Западного Азербайджана" провела в Исмаиллинском государственном центре профессионального образования первый этап VI Республиканского чемпионата молодых кулинаров, сообщили Trend Life в пресс-службе Ассоциации.

Выступившие на открытии президент Ассоциации национальной кулинарии, заслуженный работник культуры Таир Амирасланов, директор Центра Джалил Багиров, представитель "Друг МСБ" (KOB Dostu) Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Садъяр Ширалибейли и другие отметили значимость проекта в деле пропаганды национальной кулинарии, просветительской деятельности в области региональной кухни Западного Азербайджана, выявления талантливых кулинаров, создания условий для реализации потенциала и новых идей.

В рамках чемпионата были проведены мастер-классы и лекции по технологии приготовления сладостей кухни Западного Азербайджана, по истории, этнографии и др. Таир Амирасланов преподнёс библиотеке и руководству учебного заведения кулинарные книги о карабахской кухне, периоде Каджаров, Новрузе, долме и т.д. Впервые в стране было проведено соревнование среди фуд-фотографов.

На конкурсе учащиеся представили 40 наименований сладостей кухни Западного Азербайджана. Победители были отмечены дипломами, сертификатами и медалями.

В состав жюри вошли судьи международного класса Расмия Аллахвердиева, Абдулла Амирасланов, Чингизхан Алмазов, член Ассоциации национальной кулинарии Сайяра Асадова.

Следующие конкурсы планируется провести в других регионах страны и зарубежных странах.

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Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)
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