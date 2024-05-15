Исмаиллы стал сладкой жемчужиной (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ассоциация национальной кулинарии Азербайджана при поддержке Агентства государственной поддержки НПО в рамках грантового проекта "Сладкие жемчужины Западного Азербайджана" провела в Исмаиллинском государственном центре профессионального образования первый этап VI Республиканского чемпионата молодых кулинаров, сообщили Trend Life в пресс-службе Ассоциации.

Выступившие на открытии президент Ассоциации национальной кулинарии, заслуженный работник культуры Таир Амирасланов, директор Центра Джалил Багиров, представитель "Друг МСБ" (KOB Dostu) Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Садъяр Ширалибейли и другие отметили значимость проекта в деле пропаганды национальной кулинарии, просветительской деятельности в области региональной кухни Западного Азербайджана, выявления талантливых кулинаров, создания условий для реализации потенциала и новых идей.

В рамках чемпионата были проведены мастер-классы и лекции по технологии приготовления сладостей кухни Западного Азербайджана, по истории, этнографии и др. Таир Амирасланов преподнёс библиотеке и руководству учебного заведения кулинарные книги о карабахской кухне, периоде Каджаров, Новрузе, долме и т.д. Впервые в стране было проведено соревнование среди фуд-фотографов.

На конкурсе учащиеся представили 40 наименований сладостей кухни Западного Азербайджана. Победители были отмечены дипломами, сертификатами и медалями.

В состав жюри вошли судьи международного класса Расмия Аллахвердиева, Абдулла Амирасланов, Чингизхан Алмазов, член Ассоциации национальной кулинарии Сайяра Асадова.

Следующие конкурсы планируется провести в других регионах страны и зарубежных странах.

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