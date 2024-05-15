В Агдаме прошло региональное совещание по пожарной безопасности

АГДАМ /Trend/ - В городе Агдам состоялось региональное совещание в целях повышения эффективности превентивных мер против пожаров на лесных и посевных территориях в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, дальнейшего расширения сотрудничества в этой сфере.

Как сообщает в среду Trend, на встрече с участием сотрудников специальных представительств Президента Азербайджанской Республики, министерств экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций, сельского хозяйства и экономики, других соответствующих структур, а также действующих в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах подрядных и субподрядных организаций, строительных компаний, фермеров и других предпринимателей была представлена информация о проделанной работе и предстоящих мерах, связанных с пожарной безопасностью.

Было отмечено, что в преддверии летнего сезона фермеры и другие предприниматели, осуществляющие деятельность на территориях вокруг лесов, должны особо строго соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы не допустить возникновения пожаров на лесных и посевных площадях. Им были даны рекомендации касательно незамедлительного информирования соответствующих органов в случае пожара, организации беспрепятственного доступа технических средств пожаротушения к водным объектам при возникновении пожара.

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