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Глава МИД Саудовской Аравии призвал Европу поддержать создание палестинского государства

В мире Материалы 29 апреля 2024 01:48 (UTC +04:00)
Глава МИД Саудовской Аравии призвал Европу поддержать создание палестинского государства

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд призвал правительства европейских стран поддержать реализацию решения о создании палестинского государства, которое предотвратило бы дальнейшие конфликты на Ближнем Востоке.

Как передает Trend, об этом министр сказал на специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

Он отметил, что европейские партнеры Саудовской Аравии ведут дискуссии о реализации решения о двух государствах, но необходимо перейти от разговоров к конкретным шагам, и это нельзя оставлять на усмотрение воюющих сторон. "Мы, международное сообщество и особенно те страны, которые имеют наибольшее влияние, а также Совет Безопасности [ООН] должны вмешаться", - отметил министр.

По словам министра, "большинство партнеров Саудовской Аравии в международном сообществе" выступают за решение палестино-израильского конфликта по принципу двух государств.

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