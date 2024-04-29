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Дубай выделит средства на расширение аэропорта Аль-Мактум

В мире Материалы 29 апреля 2024 02:46 (UTC +04:00)
Дубай выделит средства на расширение аэропорта Аль-Мактум

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Власти Дубая выделят 128 миллиардов дирхамов (34,8 миллиарда долларов) на строительство нового пассажирского терминала в международном аэропорту Аль-Мактум в южной части города.

Как передает Trend, об этом сказал эмир Дубая, премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум.

"Сегодня мы утвердили проект нового пассажирского терминала международного аэропорта Аль-Мактум. Мы заказали строительство пассажирского терминала в рамках стратегии, разработанной Дубайской авиационной корпорацией", - сказал премьер-министр ОАЭ.

Он отметил, аэропорт Аль-Мактум будет в пять раз больше нынешнего Международного аэропорта Дубая.

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