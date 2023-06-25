В рамках VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" проходит "Марафон мугама" – волшебная музыка, которая очаровывает слушателей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" во Дворце Ширваншахов в древней части Баку – Ичеришехер проходит "Марафон мугама" (Muğam Marafonu), сообщает в субботу Trend.

Фестиваль организован Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры при поддержке Министерства науки и образования Азербайджана и Азербайджанской национальной консерватории.

"Марафон мугама" стартовал 24 июня в 12.00 и продлится до 12.00 25 июня. Так, на протяжении проекта, длящегося 24 часа, в одном пространстве 24 ханенде в сопровождении музыкантов поочередно в течение каждого часа представляют вниманию слушателей в свои прекрасные выступления. Наряду с ханенде, в марафоне также принимают участие 25 музыкантов, работающих в жанре электронной музыки.

"Марафон мугама", организованный в рамках VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама", - это музыкальное путешествие в удивительный мир мугама в течение одного дня.

Дворец Ширваншахов - историко-архитектурный памятник Азербайджана, это удивительный по своей красоте комплекс, и звучание здесь мугама, считающегося своеобразной "визитной карточкой" Азербайджана, является знаковым событием. Проведение именно во Дворец Ширваншахов "Марафона мугама" придает мероприятию особую ауру, привлекает огромное внимание местных жителей, а также большого числа гостей столицы нашей страны.

Волшебные звуки мугама, восхитительная красота голосов ханенде, виртуозность исполнения музыкантов очаровывают слушателей. Мугам исходит из сердец музыкантов и проникать в сердца слушателей, даря им духовную возвышенность, являясь мостом между историей, настоящим и будущем.

Ханенде заслуженная артистка Азербайджана Севиндж Сарыева, порадовавшая публику своим выступлением на "Марафоне мугама", в беседе с Trend назвала Международный музыкального музыкальный фестиваль "Мир мугама" большим праздником.

"То, что проходит Фестиваль, это прекрасно. Это праздник мугама для всех, и для исполнителей, музыкантов, и для слушателей. Приятно, что среди гостей мероприятий, проходящих в рамках фестиваля, большое число иностранных гостей, получающих огромное удовольствие от нашей музыки, звучание которой останется навсегда в их памяти. Прекрасная инициатива организовать в рамках Фестиваля "Марафон мугама", который стартовал сегодня и продлится до 12.00 завтрашнего дня. В ходе "Марафона мугама" я в сопровождении музыкантов Алекбера Алекберова (тар) и Хайяма Мамедова (кяманча) исполнила мугам "Баяты-Шираз", получив положительный отклик от слушателей", - сказала Севиндж Сарыева.

Исполнитель на таре, заслуженный артист Алекбер Алекберов отметил, что среди участников "Марафона мугама" наряду с известными ханенде, также талантливые молодые музыканты, выступление которых вызывают большой интерес.

"Каждый раз фестиваль радует разнообразием концертных программ. Приятно, что в нем участвуют много молодых музыкантов. Так мой студент Ибрагим Бабаев представит в ходе "Марафона мугама" синтез электронной музыки с мугамом, это выступление будет очень интересным", - сказал Алекбер Алекберов.

"Забул сегях" на мероприятии исполнил ханенде Хаял Гусейнов , занявший первое место на Телевизионном конкурсе мугама в 2019 году.

""Марафон мугама" проходит во Дворец Ширваншахов, это историческое место придает особую ауру мероприятию. Среди слушателей много зарубежных гостей, туристов, которые наслаждаются звучанием, мелодичностью мугама. Государство уделяет большое внимание пропаганде мугама как в нашей стране, так и за рубежом. Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама" и организованный в его рамках "Марафон мугама" вносят важный вклад в развитие и пропаганду мугама", - добавил Хаял Гусейнов.

Участник VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама", музыкант из Таджикистана Камолиддин Хамдамов посетил "Марафон мугама" в качестве слушателя.

"Очень хотел попасть на выступления в рамках "Марафона мугама". Я люблю азербайджанскую музыку, слушая ее получаешь удовольствие, это приближение к истине, она очень душевная. Благодарю музыкантов за выступление, они дарят нам слушателям большое наслаждение. Это прекрасно, что в течение 24 часов звучит мугам. Такие программы крайне значимы, это важно и для молодого поколения, чтобы они ценили, уважали и умели слушать такую прекрасную музыку", - подчеркнул Камолиддин. Хамдамов.

"Марафона мугама" вызывает большой интерес. Большое число слушателей стекаются к Дворцу Ширваншахов, чтобы вживую услышать эту волшебную музыку. Участниками "Марафон мугама" являются известные ханенде и музыканты, выступления которых покоряет сердца, радует слух и дарит слушателям чувство одухотворенности, духовной энергии и глубинной наполненности.

VI Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама" проходит с 18 по 25 июня. В рамках фестиваля в различных центрах культуры Баку, на исторических площадках города Шуша и в Агджабеди организованы различные мероприятия - конкурсы, лекции и презентации, концерты, вечера поэзии, выставки и симпозиумы.

Отметим, что в результате поддержки нашей национальной культуры и искусства мугама со стороны Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и проводимой в этом направлении работы в 2008 году азербайджанский мугам был включен в Репрезентативный список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. По инициативе руководимого Мехрибан Алиевой Фонда Гейдара Алиева с 2009 года проводятся национальные конкурсы и международные фестивали мугама. Эти проекты призваны еще раз продемонстрировать и сохранить мугам в контексте мировой культуры.