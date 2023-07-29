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Азербайджанские теннисисты победили сборную Армении

Азербайджан Материалы 29 июля 2023 21:31 (UTC +04:00)
Азербайджанские теннисисты победили сборную Армении

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В Монтенегро завершился теннисный турнир Davis Cup.

Как сообщает Trend, сборная Азербайджана была представлена в 4-й группе престижного соревнования. Наша команда в составе Кянана Гасымова и Сафара Расулова под руководством главного тренера Ялчина Манафлы проиграла команде Косово, но затем обыграла албанских и исландских теннисистов и вышла на следующий этап.

В заключительном матче наша команда встретилась со сборной Армении. Сафар Расулов, продемонстрировавший решительную игру, обыграл своего соперника со счетом 6:4 и 6:2, а Кянан Гасымов одержал победу над соперником со счетом 6:3 и 6:2.

После этой грандиозной победы Азербайджан переместился в 3-ю группу. А Армения была вынуждена остаться в 4-й группе.

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