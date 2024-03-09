Для борьбы с исламофобией необходимо объединить усилия различных стран - британский эксперт

БАКУ /Trend/ - Для успешной борьбы с исламофобией необходимо объединить усилия различных стран.

Об этом сказал в субботу Trend Джеймс Чарльз Лоуренс Вулфрис, участник из Великобритании проходящей в Баку международной научной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

"Для тех, кто стремится противодействовать исламофобии, важно изучить опыт различных стран в этой области. Подобные конференции имеют особое значение, предоставляя необходимую площадку для обмена таким опытом", - сказал Вулфрис.

По его словам, исламофобия проявляется по-разному в различных странах, однако существует сходная динамика стигматизации и выдвижения требований о надзоре в различных обществах.

"Например, во Франции пытаются заставить общественность быть бдительными в отношении мусульман, и специально вызывают подозрения о связи мусульманского сообщества с терроризмом. А недавно аналогичные меры были приняты и в Великобритании", - добавил он.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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