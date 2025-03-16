Сборная Азербайджана по тхэквондо завоевала 6 медалей на открытом чемпионате в Бельгии

БАКУ/ Trend/ - Сборная Азербайджана по тхэквондо продемонстрировала отличные результаты на открытом чемпионате, который прошел в бельгийском Ломмеле, завоевав шесть медалей.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Федерации тхэквондо, на высшую ступень пьедестала почета поднялся Бахруз Гулузаде (54 кг).

Другие азербайджанские тхэквондисты также показали высокие результаты. Гашим Магомедов (63 кг) завоевал серебряную медаль, а Хидыр Мамедов (54 кг), Сайяд Дадашов (58 кг), Эльтадж Гафаров (87 кг) и Самаррух Османова (49 кг) стали бронзовыми призерами турнира.