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Азербайджанские лыжники выступили на этапе Кубка мира в Швейцарии (ФОТО)

Азербайджан Материалы 6 апреля 2025 10:20 (UTC +04:00)
Азербайджанские лыжники выступили на этапе Кубка мира в Швейцарии (ФОТО)
Фото: Федерация зимних видов спорта

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Азербайджанские спортсмены Назрин Гарибова и Сеид Садраддинов приняли участие в этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который прошёл в Виллар-сюр-Оллон (Швейцария).

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба Федерации зимних видов спорта.

В женском спринтерском забеге Гарибова заняла 33-е место среди 62 участниц, представлявших 21 страну. В аналогичной мужской гонке Садраддинов финишировал 67-м из 75 спортсменов.

Также азербайджанские лыжники выступили в смешанной эстафете, где заняли 37-е место среди 42 пар.

Азербайджанские лыжники выступили на этапе Кубка мира в Швейцарии (ФОТО)
Азербайджанские лыжники выступили на этапе Кубка мира в Швейцарии (ФОТО)
Азербайджанские лыжники выступили на этапе Кубка мира в Швейцарии (ФОТО)
Азербайджанские лыжники выступили на этапе Кубка мира в Швейцарии (ФОТО)
Азербайджанские лыжники выступили на этапе Кубка мира в Швейцарии (ФОТО)
Азербайджанские лыжники выступили на этапе Кубка мира в Швейцарии (ФОТО)
Азербайджанские лыжники выступили на этапе Кубка мира в Швейцарии (ФОТО)
Азербайджанские лыжники выступили на этапе Кубка мира в Швейцарии (ФОТО)
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