Наслаждайтесь свободой общения с Azercell!

ООО «Azercell Telekom» предоставляет в пользование своим абонентам новые тарифные пакеты «Sərbəst10», «Sərbəst15», «Sərbəst25», « Sərbəst50» и «Sərbəst75».

Компания Azercell, которая стремится сделать цифровой мир более доступным для своих абонентов, на этот раз радует своих пользователей новым тарифным пакетом «Sərbəst», сочетающим в себе множество возможностей.

Новый тарифный пакет «Sərbəst» предоставляет активным пользователям интернета и голосовой связи возможность, пользуясь доступными ценами сократить расходы на мобильную связь и получить полную свободу общения. В рамках тарифного пакета «Sərbəst» абонентам Azercell предлагаются бесплатные минуты и интернет-трафик, возможность бесплатно отправлять текстовые сообщения в WhatsApp, мессенджер Facebook, Telegram, Viber, Twitter и даже бесплатно пользоваться мобильными приложениями Facebook, Instagram и Youtube.

Подключиться к тарифному пакету «Sərbəst» очень просто: абонентам предоплатной системы платежа необходимо отправить соответствующее ключевое слово на короткий номер 7575, а абонентам постоплатной системы платежа - на короткий номер 650.

Следует отметить, что абонентам постоплатной системы платежа при первом подключении к тарифному пакету «Sərbəst» предоставляется скидка 50% .

Выберите наиболее подходящий вам тарифный пакет «Sərbəst» и не ограничивайте общение с любимыми!

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по ссылкам:

https://www.azercell.com/ru/personal/tariffs/prepaid/serbest/

https://www.azercell.com/ru/personal/tariffs/postpaid/serbest_postpaid/

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в news@mcs.az

Лидер сектора мобильной связи Азербайджана, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telekom было основано в 1996 году. Сеть Azercell, которой принадлежат 49% рынка в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Azercell впервые внедрила в стране ряд инноваций: технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, сети на территории метрополитена, круглосуточный телефонный центр (*1111), бесперебойные услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги M2M, Экспресс-офисы Azercell, оказывающие 3 услуги в одной точке, мобильные услуги обслуживания клиентов, онлайн-сервис и обслуживание клиентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. В 2012 году Azercell впервые предоставил в стране услугу 4G. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами, специализирующимися на покрытии беспроводной сети и радиосвязи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в стране и СНГ, получившей международный золотой сертификат Инвестирования в Людей “İnvestors İn People”

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